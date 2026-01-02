Политолог объяснил, зачем Трамп ругается со звездами Голливуда в своем блоге

Президент США Дональд Трамп в своем Telegram-канале раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни — тот переехал во Францию и получил гражданство. Политолог, американист Малек Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил нападки президента США в сторону Клуни – актер поддерживал оппонента Трампа на выборах 2024 года.

«Трамп очень долгое время провел в американском шоу-бизнесе, любит устраивать такого рода скандалы на пустом месте, знает то, что его аудитория очень любит такие скандалы — известные популярные люди друг с другом постоянно конфликтуют – шоу-бизнес. Всегда нужно, что называется, аудиторию развлекать. Джордж Клуни является не просто актером, он очень глубоко погружен в демократический истеблишмент. И в этой связи, как мы помним, именно Джордж Клуни в 2024 году сыграл одну из ключевых ролей [в американских выборах]. Демократы думали, что же им делать с Байденом, и Клуни запустил кампанию за выход Байдена из президентской гонки и передачу полномочий как кандидату в президенты Камале Харрис. В итоге не выстрелило. Да и потом Клуни тоже очень много претензий сами демократы предъявляли», — объяснил он.

Клуни не поддерживает политику текущей администрации США, считает ее диктатурой, объяснил Дудаков. В этой связи актер решил перебраться во Францию из-за близкой ему левацкой политики, подчеркнул политолог.

«Хотя, конечно, никакой свободой во Франции не пахнет. Ну, она просто более либеральная страна, это и ближе Клуни по идеологии. А Трамп в данном случае стебется над Клуни и всеми остальными представителями американского шоу-бизнеса — актерами, музыкантами, кто сейчас уезжает из Соединенных Штатов. Они лишаются контрактов и денег — на чужбине им будет гораздо сложнее развиваться, чем в самой Америке. Эффект в целом, я думаю, что будет похожим на то, что случилось с нашими актерами и музыкантами — релоканты никому не нужны на чужбине. Американские все-таки известнее, но мы понимаем, что основные деньги для них крутятся именно внутри США — за пределами страны они будут существенно меньше зарабатывать, но зато постоянно критиковать и комментировать американскую политику, оставаясь за пределами Америки, что как бы попахивает некоторым лицемерием и двойными стандартами», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп 2 января в своем Telegram-канале раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни, который переехал во Францию. Трамп отметил проблемы Франции в миграционной политике и сравнил ситуацию с преступностью там, как при «Сонном Джо Байдене». Президент США назвал фильмы Клуни посредственными – «вовсе не кинозвезда, а простой парень». Трамп считает Клуни больше политиком, чем актером.

Следом в другой публикации президент США рассказал, как при нем снизилась преступность в некоторых штатах после ввода войск.

Ранее Джордж Клуни ответил Трампу на шутку о получении гражданства Франции.