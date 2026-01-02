Размер шрифта
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Трампом мирный план по Украине

Эрдоган заявил о намерении обсудить 5 января план по Украине с Трампом
Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить, в понедельник, 5 января, план по урегулированию украинского конфликта с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает турецкий новостной портал Haber.

«На предстоящей встрече у нас будет возможность обсудить российско-украинский вопрос и палестинский вопрос», — цитируют журналисты слова президента Турции.

28 декабря Трамп и Зеленский провели переговоры в США. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными.

При этом Зеленский уверен, что «альтернативы миру нет» и конфликт с Россией необходимо заканчивать дипломатическим путем. После этого автор американского издания The New York Times усомнился в том, что Трамп не предоставит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот их добивается. Даже если Трамп примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими управлять, чтобы избежать необходимости их исполнения, полагает журналист.

Ранее на Западе раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.

