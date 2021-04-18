Источник: 18 апреля топ-клубы объявят о создании Суперлиги

Несколько топ-клубов из европейских чемпионатов 18 апреля намерены объявить о создании европейской Суперлиги.

Об этом проинформировал журналист Бертран Латур в своем Twitter.

Сообщается, что о создании Суперлиги объявят пять из шести топ-клубов Англии, а также по три из Испании и Италии. В числе клубов, которые выступят с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

При этом сообщается, что воздержаться от этого могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Суперлига может быть создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболисты мадридского «Реала» откажутся от бонусов за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов по итогам текущего сезона. Об этом сообщает АВС. По информации источника, таким образом игроки решили помочь клубу, испытывающему из-за пандемии коронавирусной инфекции серьезные финансовые трудности.