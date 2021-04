Месси забил девять мячей в финалах Кубка Испании

Каталонская «Барселона» стала обладателем Кубка Испании 2021 года.

В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский «Атлетик».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.



В составе победителей забитыми мячами отметился Лионель Месси, оформивший дубль.

По данным Opta, 33-летний южноамериканец сумел девять раз распечатать ворота оппонентов в матчах за национальный кубок. По этому показателю шестикратный обладатель «Золотого мяча» обошел легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, на счету которого восемь голов в финалах Кубка Испании.

Напомним, что для Месси текущий финал стал десятым в карьере.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Локомотива» Гильерме заявил, что не раскаивается в своем поведении в игре 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

9 - Lionel Messi has scored nine goals in Copa del Rey 10 finals for @FCBarcelona, becoming the player with the most in the finals of the competition's history (Telmo Zarra , eight). Crown. pic.twitter.com/mSzGg5838H