Каталонская «Барселона» стала обладателем Кубка Испании 2021 года.

В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский «Атлетик».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.



В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.

По данным Gracenote Sports, главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании как футболист и тренер.

До него подобное удавалось Эрнесто Вальверде, Луису Энрике, Хосепу Гвардиоле, Йохану Кройфу, Доменеку Балманье и Роме Форнсу.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Локомотива» Гильерме заявил, что не раскаивается в своем поведении в игре 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

