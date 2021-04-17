Вратарь «Локомотива» Гильерме поблагодарил болельщиков за поддержку

Вратарь московского «Локомотива» Гильерме поблагодарил болельщиков красно-зеленых за поддержку, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ вратарь красно-зеленых подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов московского «Спартака». Красно-белые предоставили видеозапись, на которой видно, что Гильерме демонстрирует неприличные жесты в адрес болельщиков. Его дисквалифицировали на два ближайших матча чемпионата России.

На матче с «Ростовом» фанаты развернули баннер с портретом игрока. Также на полотне присутствовала надпись «Мы «Локо». Мы — вместе».

«Хочу поблагодарить всех болельщиков и клуб за такую поддержку как сегодня, мне было очень приятно. Ради таких моментов стоит играть в этом клубе», — сказал Гильерме.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал голкипера московского «Локомотива» Гильерме.