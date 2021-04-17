Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло.

В матче 1/2 финала россиянин обыграл Каспера Рууда из Норвегии. Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Рублев трижды подал навылет, совершил одну двойную ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Рууда — два эйса , одна двойная ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трех.

В финале Рублев встретится с греком Стефаносом Циципасом, который оказался сильнее британца Даниэля Эванса (6:2, 6:1).

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Стоит отметить, что в четвертьфинале Рублев в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля, который считался одним из фаворитов турнира. На Australian Open Рублев в 1/4 финала проиграл своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев назвал секрет успеха в поединке с испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира в Монте-Карло.