Рублев рассказал об осуществлении детской мечты сыграть с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об осуществлении детской мечты сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем.

«В детстве я только мечтал о теннисе и думал, что обязательно стану профессиональным игроком. Поэтому, конечно, я представлял, что мне будет 22 года, Рафа будет еще выступать. И, конечно, я представлял, что мы встретимся до завершения им профессиональной карьеры.

И, конечно, я представлял, как здорово его будет победить. Но тогда я был ребенком», — передает слова Рублева аккаунт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Twitter.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее Евгений Кафельников оценил победу Рублева над Надалем.

"His position is so tough, when people expect that you're the best player on clay...you cannot lose on clay because you're the best."@AndreyRublev97 had a milestone win today, but also acknowledges the longstanding greatness, and pressure, of Rafa.#RolexMCMasters pic.twitter.com/ICjilMMijI