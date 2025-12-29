Размер шрифта
Чемпион мира по шахматам напугал российского гроссмейстера

Шахматист Карлсен напугал россиянина Грицюка на чемпионате мира по блицу
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен напугал россиянина Александра Грицюка на чемпионате мира по блицу, сообщает РИА Новости.

По информации источника, по ходу матча против индийца Арджуна Эригайси Карлсен уронил ферзя на пол и резко потянулся за ним, взбудоражив проходящего мимо российского гроссмейстера. После падения фигуры таймер на часах норвежца истек, и ему было присуждено поражение. После проигрыша Карлсен резко хлопнул ладонью по столу, вернул ферзя на доску и пожал руку оппоненту.

28 декабря Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду. Для него этот титул стал уже шестым в карьере. В заключительный игровой день Карлсен выиграл три партии и одну свел вничью.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Федерация шахмат России опровергла связь со складом для вещей Ларисы Долиной.

