Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту

В США пилоты посадили самолет из-за неприятного запаха на борту
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В США самолет совершил экстренную посадку из-за странного запаха на борту. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta из Орландо в Лос-Анджелес (LAX) днем в субботу, 27 декабря. Airbus A321 с 194 пассажирами и шестью членами экипажа резко изменил курс и пошел на экстренную посадку.

Это случилось после того, как бортпроводники уловили странный, неприятный запах, а пилоты решили не рисковать.

Самолет благополучно сел в международном аэропорту Тампы, а пассажиров быстро пересадили на другой борт. Тот вылетел после 15:00 и приземлился в LAX в 17:40.

Источник запаха пока не установлен. Известно, что в декабре на рейсе авиакомпании уже происходило аналогичное ЧП. Тогда помощь медиков понадобилась пяти пассажирам.

«В Delta безопасность наших клиентов и экипажа превыше всего, и мы ценим терпение наших клиентов», — отметил представитель авиакомпании.

Ранее пассажир пытался попасть в самолет без билета и отобрать оружие у полицейского. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530665_rnd_6",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+