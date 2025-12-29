Самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту

В США пилоты посадили самолет из-за неприятного запаха на борту

В США самолет совершил экстренную посадку из-за странного запаха на борту. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta из Орландо в Лос-Анджелес (LAX) днем в субботу, 27 декабря. Airbus A321 с 194 пассажирами и шестью членами экипажа резко изменил курс и пошел на экстренную посадку.

Это случилось после того, как бортпроводники уловили странный, неприятный запах, а пилоты решили не рисковать.

Самолет благополучно сел в международном аэропорту Тампы, а пассажиров быстро пересадили на другой борт. Тот вылетел после 15:00 и приземлился в LAX в 17:40.

Источник запаха пока не установлен. Известно, что в декабре на рейсе авиакомпании уже происходило аналогичное ЧП. Тогда помощь медиков понадобилась пяти пассажирам.

«В Delta безопасность наших клиентов и экипажа превыше всего, и мы ценим терпение наших клиентов», — отметил представитель авиакомпании.

