«Ленинград» объявил тур по России и Казахстану, проигнорировав Петербург

Группа «Ленинград» отправится в первые за семь лет гастроли
Максим Блинов/РИА Новости

Группа «Ленинград» во главе с фронтменом Сергеем Шнуровым отправится в первые за семь лет гастроли по России. Об этом коллектив сообщил в своем Telegram-канале.

Всего в списке тура 14 городов, включая Москву. Один концерт артисты дадут в Казахстане. Родной для группы Петербург «Ленинград» проигнорирует.

В 2019 году «Ленинград» дал свой последний стадионный тур.

В 2022 году Шнуров выпустил клип на песню «Пока так», в котором предстает в образе коммунальщика, жалующегося на городские власти. В самом тексте также упоминается губернатор Петербурга Александр Беглов.

Позднее Беглов назвал песни Шнурова про мусор и снег в Петербурге «матерными частушками».

Эта публичная критика городских властей и реакция на нее дала повод для слухов о запрете Шнурову выступать в Петербурге. В июле 2023 года сообщалось, что Беглов якобы запретил «Ленинграду» выступать на Суперкубке России. Вместо музыкального коллектива под руководством Сергея Шнурова на мероприятии сыграли группы «Би-2» и «Танцы Минус».

Ранее стал известен гонорар Сергея Шнурова за новогодний корпоратив.

