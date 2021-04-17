Боец Немков рассказал о своем самочувствии после победы над Дэвисом

Российский чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о своем самочувствии после победы над американцем Филом Дэвисом в рамках номерного турнира 257.

«Самочувствие отличное, никаких серьезных травм не получил. Буду в ближайшее время начинать новый этап подготовки к Гран-при. В принципе, никаких неожиданностей не было. Ничего нового Фил не добавил. У него была такая же защита от ударов рук и хорошая борьба. Все было также, и я опять выиграл бой», — сказал Немков после боя.

Напомним, что соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.

Немков провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержав 13 побед. В Bellator россиянин дебютировал 25 августа 2017 года, одолев бразильца Фелипе Линса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о желании встретиться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.