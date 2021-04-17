Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира в Монте-Карло.

Напомним, россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

«Он очень хорошо играет. Мы с ним давно знакомы, потрясающий игрок. У нас все матчи драматичные — отличные розыгрыши, отличный уровень тенниса. С ним будет суперсложно», — сказал Рублев в эфире Tennis TV.

В четвертьфинале Рублев одолел испанца Рафаэля Надаля. Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира в Монте-Карло.