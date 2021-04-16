Задержанный боец ММА: оружие нашел, хотел сдать, но не успел из-за коронавируса

Задержанный в Махачкале боец ММА Гаджимурад Антигулов заявил на допросе в полиции, что обнаруженное у него дома правоохранительными органами огнестрельное оружие он нашел во время пробежки, но не успел сдать в полицию из-за коронавируса.

«Оружие нашел во время пробежки в Тарках. Хотел сдать его полицейским, но не успел. Я коронавирусом болел, дома лежал. Что за оружие, я не разбираюсь», – сказал Антигулов во время опроса полиции, видео которого размещено на официальной странице МВД Дагестана Instagram.

2 декабря 2020 года спортсмен вел себя агрессивно на свадьбе, устроил драку, переросшую в массовую потасовку, одного из участников которой с травмами госпитализировали.

В отношении бойца был возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По судебному решению был произведен обыск, в результате которого у спортсмена нашли два пистолета с патронами.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC задержан в Махачкале.