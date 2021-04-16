Начальники «Спартака» и «Локомотива» прибыли на заседание КДК РФС

Начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина и его коллега из столичного «Спартака» Василий Козловский прибыли на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС), сообщает РИА «Новости» в Telegram.

Ранее «Спартак» обратился в комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников». На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Козловцев.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая в Москве на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не получал видеозапись с начальником «Спартака» Козловцевым, заходящим в судейскую комнату после матча 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».