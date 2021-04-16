Хавбек «Манчестер Юнайтед» Погба объяснил свою замену в матче с «Гранадой»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил свою замену в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против испанской «Гранады», передает «Би-би-си».

Погба был заменен в перерыве, вместо него на поле вышел Донни ван де Бек.

«Несколько подкатов, желтая карточка. Конечно, меня надо было заменить.. Желтая карточка получилась досадной. Меня пытались спровоцировать на вторую желтую. Тренер решил, что будет лучше, если я покину поле до того, как получу красную», — заявил Погба.

«Манчестер Юнайдет» переиграл «Гранаду» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Эдинсон Кавани. Также автоголом отметился защитник гостей Хесус Вальехо.

Ранее сообщалось, что стали известны обе пары полуфинального противостояния Лиги Европы. Жеребьевка состоялась заранее. Полуфинальные пары выглядят так: «Манчестер Юнайтед» — «Рома», «Вильярреал» — «Арсенал».