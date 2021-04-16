Орлов посоветовал «Спартаку» отдать Ларссона «прямо сейчас»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Йордане Ларссоне, передает «Чемпионат.com».

Он отметил, что в ближайшее летнее трансферное окно Ларссон может покинуть состав красно-белых, потому что на него есть спрос у клубов из европейских чемпионатов.

«На него есть спрос, и «Спартак» может на нем заработать. Но они сами решат, это уже вопрос клуба.

Наверное, надо отдавать, но только сейчас. Потом клуб уже не заработает. Все-таки клуб должен как-то возвращать деньги. Но он уже принес пользу «Спартаку». Он молодец, хорошо играет», — заявил Орлов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист вышел на поле в 24-х играх, в которых забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Шведский футболист пополнил состав московского клуба 2 августа 2019 года. Соглашение было заключено на четыре года.

Ранее сообщалось, что советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Дэвид Эллер проанализировал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче 25-го тура чемпионата страны между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».