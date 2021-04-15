Джокович сенсационно вылетел с турнира в Монте-Карло

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во встрече третьего круга Джокович проиграл британцу Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.

Джокович трижды подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, ни одной двойной ошибки и пять брейков.

В следующем раунде Эванс встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который переиграл немца Александра Зверева — 6:4, 7:6 (9:7).

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира.

Теннис. Монте-Карло. 3-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 4:6, 5:7