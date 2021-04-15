Ягудин рассказал о своей реакции на оскорбления в адрес жены в соцсетях

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о том, как реагирует на оскорбления в адрес жены в соцсетях. Ягудин женат на олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной.

«В таких случаях я отвечаю сразу и резко. Например, на днях я выставил фотку, где мы с Танькой встретились после перелётов — я из Минска, она из Америки — и вместе полетели в Красноярск. И тут мне пишут: «Какая она уродина». Или иногда пишут: «Нашел бы себе помоложе». Таким людям я сразу говорю: «Забыл спросить ваше мнение» — и блокирую. Причем иногда заходишь на страницу этого персонажа, а там какой-то крокодил Гена, который почему-то рассуждает о том, кто и как выглядит», — сказал Ягудин в интервью Instagram.

Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).

20 ноября 2009 года у Тотьмяниной и Ягудина родилась дочь, которую назвали Елизаветой. 2 октября 2015 года фигуристка родила вторую дочь, которую назвали Мишель. Официально поженилась пара в феврале 2016 года.

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