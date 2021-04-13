В «Спартаке» объяснили появление Козловцева в судейской «РЖД Арены»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу появление начальника команды Василия Козловцева в судейской «РЖД Арены» после матчем против «Локомотива».

По его словам, сотрудник клуба по окончании встречи передал коды подтверждения протокола.

«Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

Хорошо бы, если бы «Локомотив» предоставил полную запись видеонаблюдения, где можно было бы посчитать, сколько раз Сухина заходил в судейскую комнату», — заявил Фетисов «Чемпионату».

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова.