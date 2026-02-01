В Саратовской области металлическая конструкция обрушилась из-за снега на человека

В Аткарске на мужчину упала рухнувшая под тяжестью снега конструкция из железа

В Саратовской области на мужчину упала металлическая конструкция. Как сообщает СУ СКР по региону, инцидент произошел 1 февраля на территории частного домовладения на улице Луначарского в Аткарске.

Тело 46-летнего местного жителя обнаружили его родственники. Предположительно, он оказался погребен под снегом в результате обрушения железной конструкции. Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.



«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — отчитались в пресс-службе ведомства.

До этого в Подмосковье крыша автобусной остановки рухнула на девушку, так как на ней скопилось значительное количество снега. В течение дня очистка конструкции не проводилась, и она не выдержала нагрузки. Очевидцы извлекли пострадавшую из-под завалов и оказали ей первую помощь. Девушка была доставлена в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.

Ранее в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши.