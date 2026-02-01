Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Саратовской области металлическая конструкция обрушилась из-за снега на человека

В Аткарске на мужчину упала рухнувшая под тяжестью снега конструкция из железа
СУ СК России по Саратовской области

В Саратовской области на мужчину упала металлическая конструкция. Как сообщает СУ СКР по региону, инцидент произошел 1 февраля на территории частного домовладения на улице Луначарского в Аткарске.

Тело 46-летнего местного жителя обнаружили его родственники. Предположительно, он оказался погребен под снегом в результате обрушения железной конструкции. Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
 
«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — отчитались в пресс-службе ведомства.

До этого в Подмосковье крыша автобусной остановки рухнула на девушку, так как на ней скопилось значительное количество снега. В течение дня очистка конструкции не проводилась, и она не выдержала нагрузки. Очевидцы извлекли пострадавшую из-под завалов и оказали ей первую помощь. Девушка была доставлена в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.

Ранее в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!