Буланова похвасталась наградой от РПЦ

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила в Telegram-канале, что получила церковную награду.

Буланова удостоилась архиерейской грамоты от архиепископа Бежецкого и Удомельского Каллистрата Романенко. Артистка получила награду «в благословение за усердные труды во Славу Божию в Бежецкой епархии Русской Православной Церкви».

В январе Буланова получила благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Она удостоилась благодарности за содействие в решении возложенных на Следственный комитет задач. О каких задачах идет речь, не уточнялось.

В декабре 2025-го Буланова рассказала, что поступила в Институт современных знаний в Минске. Артистка учится по индивидуальному направлению. Она изучает психологию, историю искусств и живописи.

Певица планировала обучаться очно и собиралась ездить на занятия в университет.

Буланова является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. В 2025-м артистка удостоилась медали «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

