Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Буланова похвасталась наградой от РПЦ

Певица Татьяна Буланова получила грамоту от РПЦ
Максим Богодвид/РИА Новости/Telegram-канал «Татьяна Буланова»

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила в Telegram-канале, что получила церковную награду.

Буланова удостоилась архиерейской грамоты от архиепископа Бежецкого и Удомельского Каллистрата Романенко. Артистка получила награду «в благословение за усердные труды во Славу Божию в Бежецкой епархии Русской Православной Церкви».

В январе Буланова получила благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Она удостоилась благодарности за содействие в решении возложенных на Следственный комитет задач. О каких задачах идет речь, не уточнялось.

В декабре 2025-го Буланова рассказала, что поступила в Институт современных знаний в Минске. Артистка учится по индивидуальному направлению. Она изучает психологию, историю искусств и живописи.

Певица планировала обучаться очно и собиралась ездить на занятия в университет.

Буланова является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. В 2025-м артистка удостоилась медали «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Лоза раскрыл секрет популярности Кадышевой и Булановой.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!