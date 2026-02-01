«Было очень интересно»: Трепова рассказала о теракте против Владлена Татарского

Дарья Трепова, осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского, заявила в интервью журналисту Андрею Медведеву на телеканале «Россия 1», что пошла на преступление, хотя понимала риски надолго сесть в тюрьму. Ее слова приводит Telegram-канал «Вести».

«Было очень интересно во всем этом участвовать», — сказала Трепова.

По словам девушки, она поняла, что ее жизнь закончилась, когда вышла из кафе, где произошел взрыв, и увидела в телефоне, что кураторы оборвали с ней связь.

«Я открыла телефон, а там все контакты удалены. <…> У меня первые пару дней просто какая-то истерика была оттого, что я такая глупая», — рассказала осужденная.

В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд признал Дарью Трепову виновной в совершении террористического акта против военкора Владлена Татарского, незаконной перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов при совершении преступления. Суд назначил ей наказание — 27 лет лишения свободы в колонии общего режима, с двумя годами ограничения свободы и штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Ранее Трепову поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка.