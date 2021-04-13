ЭСК не нашла ошибок у судьи Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение.

Глобально все решения были верными? Конечно», — заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, что «Спартака» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть три спорных эпизода, случившихся по ходу игры в Черкизово.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее московский «Спартак» выступил против всех видов дискриминации в футболе.