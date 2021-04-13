ЭСК не нашла ошибок у судьи Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив»«Спартак» Кирилла Левникова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение.

Глобально все решения были верными? Конечно», — заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, что «Спартака» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть три спорных эпизода, случившихся по ходу игры в Черкизово.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее московский «Спартак» выступил против всех видов дискриминации в футболе.