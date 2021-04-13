Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

Матчи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о главном враче московского «Динамо» Александре Ярдошвили, сообщается на официальном сайте турнира.

Специалист скончался утром 13 апреля в возрасте 66 лет.

«Российская премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Эдуардовича», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Ярдошвили — заслуженный врач России. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза (РФС).

Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом «Динамо». До этого специалист возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» (1992-2012) и ЦСКА (2012-2015), а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. Также врач работал в ватерпольном «Динамо» на протяжении двух лет.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировали на смерть Ярдошвили.