Семин высказался о смерти главного врача «Динамо» Ярдошвили

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил соболезнования в связи со смертью главного врача столичного «Динамо» Александра Ярдошвили.

Специалист скончался утром 13 апреля в возрасте 66 лет.

«Это большая потеря для всех. Это был замечательный человек, искренний в высшей степени, профессионал, один из людей российского футбола, который имел большие знания в своей профессии, он был человеком, который объединял всех людей.

Он очень любил футболистов, всегда за ними следил и контролировал их здоровье. А сам не смог, видимо, от этих больших эмоций, которые его всегда переполняли, устоять, получается так», — цитирует Семина ТАСС.

Ярдошвили — заслуженный врач Росси. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза (РФС).

Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом «Динамо». До этого специалист возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» (1992-2012) и ЦСКА (2012-2015), а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. Также врач работал в ватерпольном «Динамо» на протяжении двух лет.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировали на смерть Ярдошвили.