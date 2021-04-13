Клопп является основным кандидатом на замену Флика в «Баварии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает 90min.

По информации издания, специалист рассматривается на замену Хансу-Дитеру Флику который может стать главным тренером сборной Германии после чемпионата Европы — 2020.

Отмечается, что Клопп является основным кандидатом на должность.

Немецкий тренер возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдский клуб выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет и победил в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 52 очка, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Флик занимает должность наставника «Баварии» с 2019 года. Вместе с ним мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее наставник английского клуба заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после чемпионата Европы по футболу — 2020.