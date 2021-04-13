Фергюсон потребовал встречи с Хабибом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о желании встретиться с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Представитель США предложил россиянину сыграть в шахматы или шашки, но лучше всего провести бой по правилам смешанных единоборств (ММА).

«Поединок со мной — единственный, который он хотел. Сейчас он стал тренером. Я первый стал им. Не буду говорить, что он повторяет за мной, но...» — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался пять раз. В 2020 году россиянин снялся с боя из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии коронавируса.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что чемпион организации окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Фергюсон думает о переходе в бокс.