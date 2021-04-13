«Спартак» выступил с заявлением об осуждении расизма

Московский «Спартак» выступил с заявлением об осуждении любых форм расизма, передает РИА «Новости».

Клуб ведет работу по искоренению любых действий, который связаны с дискриминацией. Об этом проинформировал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведет постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было», — заявил Фетисов.

При этом также он заявил, что в команде рассчитывают на то, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) справедливо рассмотрит все случаи нарушения регламента на матче с «Локомотивом», который состоялся в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может быть лишен трех очков из-за того, что болельщики красно-белых оскорбили голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме на матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).