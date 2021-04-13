«Манчестер Сити» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» после 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) гарантировал себе место в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Команда сто процентов окажется в четверке лидирующих команд по итогам сезона чемпионата Англии, что гарантирует попадание в главный европейский турнир. «Горожане» сыграют в Лиге чемпионов в десятый раз подряд.

После 31-го тура подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 74 балла. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», который набрал на 11 очков меньше, но имеет матч в запасе.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» продолжает выступление в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. В четвертьфинале «горожане» сражаются с дортмундской «Боруссией». Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 2:1, ответный поединок пройдет 14 апреля.

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на поражение от «Лидса» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Напомним, встреча завершилась со счетом 1:2.