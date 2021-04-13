Начальник «Локомотива» Сухина уже совершал аналогичное правонарушение

Начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина уже входил в судейскую команду в день матча, что запрещено правилами Российского футбольного союза (РФС) и может грозить техническим поражением «железнодорожникам», сообщает Sport24.

После матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0, разгорелся скандал. В Instagram красно-белые опубликовали видео, на котором видно, что перед матчем начальник «железнодорожников» Сухина заходил в судейскую комнату. Это является нарушением правил и может грозить техническим поражением «железнодорожникам», а Сухина может быть пожизненно отстранен от футбола.

Примечательно, что Сухина уже совершил однажды аналогичное нарушение — 28 августа 2020 года он после матча с грозненским «Ахматом» вошел в судейскую комнату. Это привело к тому, что «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а сам Сухина дисквалифицирован на четыре игры.

Ранее сообщалось, что московскому «Локомотиву» может грозить техническое поражение в матче с московским «Спартаком».