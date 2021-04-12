Тренер по фигурному катанию Волков ушел из академии Плющенко

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Тренер по фигурному катанию Александр Волков ушел из академии «Ангелы Плющенко».

Также академию покинула жена Волкова Мартин Даженэ

«Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь. Подготовили много классных спортсменов. Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия», — говорится в Instagram команды Волкова.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее 12-летняя Вероника Жилина, занимающаяся в академии Евгения Плющенко, сумела выполнить каскад из четверного сальхова и тройного лутца.