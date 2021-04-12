Японцы требуют отменить Олимпиаду в Токио

Две трети японцев считают, что летние Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, должны быть отменены или еще раз перенесены, передает агентство Kyodo, которое провело соответствующий опрос.

Отмечается, что 39,2% опрошенных выступают за отмену Игр. 32,8% респондентов настаивают на еще одном переносе Олимпиады. 24,5% хотят, чтобы Игры прошли в намеченный срок.

Напомним, Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. 7 апреля оргкомитет Олимпийских игр объявил об изменении формата эстафеты Олимпийского огня в Осаке. Это произошло в связи с запретом ее проведения местными властями по дорогам города 13-14 апреля из-за пандемии COVID-19.

Ранее в тот же день губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура в связи с ростом числа новых случаев заражения попросил жителей не выходить на улицы, а оргкомитет ОИ «Токио-2020» — провести эстафету в сокращенном формате.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на заявление США о возможном бойкоте Игр в Пекине.