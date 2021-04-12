Николич высказался о победе «Локомотива» над «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал высказывание наставника столичного «Спартака» Доменико Тедеско о том, что красно-белые контролировали игру в матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал матч? Каждый может думать и говорить что угодно, но факт – мы выиграли восемь матчей подряд, забиваем и не пропускаем. Можно играть по-разному, и мы справляемся. Контратаки опасные есть, есть идеи как справляться с прессингом. Справляемся и с теми, кто играет глубоко в обороне», — цитирует Николича «Чемпионат.com».

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Столичный клуб отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

В следующем туре чемпионата страны «железнодорожники» примут «Ростов».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подаст апелляцию на судейство в игре с «Локомотивом».