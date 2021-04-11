Нигматуллин прокомментировал игру Гильерме в матче против «Спартака»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера «железнодорожников» Гильерме в матче против столичного «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Гильерме провел великолепный матч. Его игра во многом предопределила результат матча. У «Спартака» было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле», — сказал Нигматуллин.

Красно-зеленые победили со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом».