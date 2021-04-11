Олич рассказал о своих эмоциях от возвращения в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о своих эмоциях от возвращения в клуб, передает сайт армейцев.

«У меня возникло чувство, что я уезжал всего на пару лет. Очень понравился наш домашний стадион. С нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом», — сказал Олич.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают пятое место, набрав 43 очка. 12 апреля армейцы проведут домашний поединок против волгоградского «Ротора». Стартовый свисток запланирован на 19.00 по московскому времени. В первом матче под руководством Олича в чемпионате России ЦСКА одолел «Тамбов» (2:1).

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