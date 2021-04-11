Наставник «Барселоны» раскритиковал судейство в матче против «Реала»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал судейство в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала».

«Я прошу судью принимать верные решения. Он не назначил явный пенальти. Я не знаю, зачем тогда VAR в Испании. Есть судьи, ассистенты, VAR. Я до сих пор не понимаю, как тут все работает», — передает слова Кумана AD.

«Сливочные» одержали победу со счетом 2:1.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.



«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

Ранее «Реал» обыграл «Барселону» в матче 30-го тура чемпионата Испании.