Академия Плющенко показала фото с тренировки Липницкой

Академия Евгения Плющенко показала в Instagram фотографии с тренировки Юлии Липницкой.

Напомним, экс-фигуристка входит в тренерский штаб академии.

«Тренеры и ученики, рабочие моменты. Небольшая подборка в карусели», — говорится в описании к снимкам.

Напомним, Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года. Также она выиграла чемпионат Европы в Будапеште. 27 июня 2020 года у Липницкой родилась дочь Катарина.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Липницкая показала праздничные фото дочери.