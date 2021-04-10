Российская представительница MMA нокаутировала соперницу в дебютном бою

Российская представительница смешанных единоборств (MMA) Диана Авсарагова одержала победу над представительницей США Тарой Графф на турнире Bellator 256.

Поединок, прошедший в американском Анкасвилле, завершился победой россиянки нокаутом на 29-й секунде поединка.

В главном бою вечера в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжелого веса сразятся экс-чемпион дивизиона и чемпион в тяжелом весе Bellator Райан Бейдер и бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Лиоту Мачида.

Победитель боя сразится с победителем пары Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов в полуфинале Гран-при. Поединок состоится 16 апреля.

Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал новый поединок российского бойца тяжелого веса Александра Волкова.

Как сообщается на странице промоушена в Instagram, 32-летнему россиянину предстоит поединок с французом Сирилом Гейном.