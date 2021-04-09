Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» из-за возможного перехода в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прервал переговоры с командой по новому контракту, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, решение бразильца связано с возможным возвращением в «Барселону». В каталонском клубе не исключают, что сделают предложение по Неймару в летнее трансферное окно, а многие игроки команды хотят возвращения форварда.

Нападающий выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17), победителем Суперкубка страны (2013), Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка УЕФА (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн. В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Контракт бразильца с действующим чемпионом страны рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Неймар пытается убедить капитана «Барселоны» Лионеля Месси перейти в «ПСЖ».