Журналист Орлов заявил, что игрок «Манчестер Сити» Зинченко мог перейти в «Зенит»

Журналист Геннадий Орлов заявил, что футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в петербургском «Зените».

«Он мне сказал: «Мои родственники живут в Донецкой области, но не там, где ДНР, а в украинской части. Не могу я брать российский паспорт». Если бы он взял российское гражданство, то оказался бы в «Зените», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 74 очка. Украинец провел в турнире 14 матчей, но не отметился забитыми мячами.

Также хавбек выступал за «Уфу» и нидерландский ПСВ. В составе «Сити» он стал двукратным чемпионом Англии.

Зинченко с 2015 года выступает за национальную команду Украины. В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, украинцы сыграли вничью с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все три встречи закончились со счетом 1:1.

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