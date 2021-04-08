УЕфА назвал лучших игроков матчей «Бавария» — «ПСЖ» и «Порту» — «Челси»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших футболистов первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» и «Порту» — «Челси».

В поединке немецкой и французской команд, который закончился со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ», лучшим стал нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. В матче он оформил дубль, а второй его гол принес команде победу.

Лучшим игроком матча между португальской и английской командами, который завершился уверенной победой «Челси» со счетом 2:0, УЕФА назвал Жоржиньо. Футболист не оформил в поединке голов, однако отдал результативную передачу на Мейсона Маунта, который открыл счет в поединке.

Ответные поединки «ПСЖ» — «Бавария» и «Челси» — «Порту» состоятся 13 апреля и пройдут во Франции и Севильи соответственно. Противостояние английского и португальского клуба проходит в Испании из-за ограничения авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.