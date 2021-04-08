Бойкот Олимпиады в Пекине назвали тупиковым путем

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поделился мнением о вероятном бойкоте США зимних Олимпийских игр — 2022 в Китае, передает РИА «Новости».

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

«Мы уже проходили это в свое время, в частности, бойкот московской Олимпиады-80 со стороны американцев. Бойкот – тупиковый путь, который ведет к разрушению олимпийского движения.

Влияние политики на спорт и так в последнее время усилилось», — заявил Жуков.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях США, которые связаны с вероятным бойкотом зимних Олимпийских игр — 2022, приводящихся в Пекине.