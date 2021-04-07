«От 500 тысяч у нас ребята получают»: президент лиги Нурмагомедова рассказал о гонорарах бойцов

Шамиль Завуров, президент промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), принадлежащего бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, рассказал, сколько в среднем получают бойцы организации.

«Средние гонорары — это 500 тысяч рублей и выше у нас ребята получают. Это немаленькие гонорары в данный момент. Это молодые ребята, больших имен у нас нет, но зато мы стараемся сделать все для спортсменов: проезд, размещение, питание чтобы было халяльное, кому нужно. Платим по-разному, кто-то получает две суммы: за выход и и за победу. Кто-то — просто один гонорар. С каждым ведутся переговоры по отдельности», — приводит слова Завурова «Матч ТВ».

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушн Gorilla Fighting Championship и переименовал его в Eagle Fighting Championship, сумма сделки составила миллион долларов. О завершении переговоров Хабиб объявил 2 декабря на специальной пресс-конференции в Москве. Турниры Eagle Fighting Championship проходят не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и США.

Ранее Хабиб выложил фото с лучшим полулегковесом планеты.