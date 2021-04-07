«Манчестер Сити» продлил контракт с Де Брейне

«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Кевином Де Брейне, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я очень счастлив. С момента прихода в «Сити» в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, а моя игра развивалась очень хорошо.

Этот футбольный клуб нацелен на успех. Он предлагает мне все необходимое для достижения максимальной производительности, поэтому подписание этого контракта было простым решением. Я играю в лучший футбол в своей карьере, и я искренне чувствую, что это еще не все», — заявил футболист.

Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Вольфсбурга». В составе «горожан» он принял участие в 255 матчах, в которых забил 65 мячей и отдал 105 результативных передач. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), завоевал Кубов страны (2018/19), стал четырехкратным обладателем Кубка лиги (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20), а также завоевал два Суперкубка Англии (2018, 2019).

В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и 16 передач.

Ранее сообщалось, что лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) также рассчитывает продлить соглашение с нападающим Рахимом Стрелингом.