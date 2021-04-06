КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

КНДР отказалась от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает агентство Yohap.

Причиной данного решения является пандемия коронавируса.

«Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса», — говорится в материале портала.

25 марта в префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Церемония продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что Южная Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение провести Игры 2032 года совместно с КНДР.