Резцова обвинила Губерниева в излишней болтливости

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова обвинила спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в излишней болтливости. Ее слова передает «СЭ».

По ее мнению, конфликт между ним и главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе не имеет ничего общего со спортом.

«Я в чужие разборки не лезу. Я слышала, что это было как-то, но в данный момент стараюсь не вникать в это.

Считаю, что Губерниев — это перебор. Он очень много говорит лишнего», — сказала Резцова.



Напомним, что заочный конфликт между Губерниевым и Вяльбе длится уже четыре года. В своем недавнем интервью легендарная лыжница назвала журналиста «базарной бабой».

Ранее экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, как проходит комплексная проверка организации и всего российского биатлона на использование допинга.