Экс-тренер «Зенита»: смешно, что болельщики «Спартака» надеются на чемпионство

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что московский «Спартак» не сможет навязать борьбу сине-бело-голубым за чемпионство, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 5 апреля подопечные Сергея Семака на своем поле обыграли подмосковные «Химки» со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. На девятой минуте с помощью VAR был отменен гол форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

«Болельщики «Спартака» надеются на чемпионство. Они могут говорить все что угодно — это очень смешно. Почему? Все просто: догнать и перегнать «Зенит» попросту невозможно», — сказал специалист.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

Ранее «Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ.