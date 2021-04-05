Тренер «Вашингтона» оценил игру российского вратаря в матче с «Дэвилз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на арене «Пруденшиал центр», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Российский вратарь отразил 35 из 39 бросков.

«Он сделал несколько действительно больших сэйвов. Думаю, первый период для него был действительно хорошим. Он дал нам шанс выиграть этот матч», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт «Вашингтона».

Специалист отметил, что команда сделала достаточно в атаке, чтобы победить.

«По такой игре, если ваш вратарь один из лучших игроков на льду — а Самсонов был таким — тогда он даст вам шанс», — добавил тренер.

Голкипер был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года. В лиге он дебютировал 4 октября 2019 года.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 13 матчах и одержал девять побед. В среднем за игру он отражает 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,66. Также в его активе один шат-аут.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин восхитился игрой Самсонова в матче против «Нью-Джерси».