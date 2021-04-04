Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идет второй период, счет игры — 3:1 в пользу гостей.

Автором третьего гола «Вашингтона» в матче стал российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин удачно подставил клюшку на пятачке и переправил шайбу в ворота соперников.

Этот гол стал для Овечкина 725-м в карьере в НХЛ и 19-м в нынешнем сезоне. Всего на счету Овечкина 35 (19+14) очков в регулярном первенстве сезона-2020/2021.

Теперь Овечкин отстает от легендарного канадца Марселя Дионна, который занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на шесть заброшенных шайб. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит представителю Канады Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). На третьей строчке располагается чех Яромир Ягр (766).

Овечкин догнал Бретта Халла по голам в большинстве в истории НХЛ. У хоккеистов теперь по 265 шайб, лучше показатель только у Дэйва Андрейчука — 274.

Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ.